آسر ياسين يستعد لفيلم “الشايب” بوشم جديد

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان المصري آسر ياسين متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بصورة ظهر من خلالها عاري الجسد ويدير ظهره للجمهور.

وأظهر “آسر” الوشم الجديد أسفل عنقه لكي يستعد لفيلمه الجديد “الشايب” والذي يعد أولى الأفلام المشتقة من فيلم “ولاد رزق” كما أعلن المؤلف صلاح الجهيني.

يذكر أن آسر ياسين يشارك في بطولة فيلم “صاحب المقام” مع يسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

وكان آخر أعمال آسر ياسين، في الدراما مسلسل “30 يوم”، الذي شارك في بطولته باسل الخياط، ونجلاء بدر، ووليد فواز، وإنجي المقدم، وأحمد خالد صالح، ونورهان، وهند عبد الحليم، وسلوى محمد علي، ومجدي بدر، ونورهان، ونور محمود، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج حسام علي.