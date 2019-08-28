نادية مصطفى ومجد القاسم ضيفا مهرجان القلعة للموسيقى بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت ساحة قلعة صلاح الدين الأيوبي بالعاصمة المصرية القاهرة ليلة ساحرة أحياها الفنان السوري مجد القاسم والفنانة المصرية نادية مصطفى وشارك فيها أيضا بمقطوعات موسيقية رائعة "أوركسترا ساوند تراك" ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته "28" الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.







كانت الفقرة الأولى من نصيب أوركسترا "ساوند تراك" التي نقلت الحضور إلى عالم الموسيقى الدرامية وقدمت مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية في الأعمال السينمائية والتليفزيونية العربية والعالمية بمصاحبة مشاهد منها فى خلفية المسرح. من أشهرها أفلام "سوبر مان"، و"قلب شجاع"، و"النمر الوردي" ، و"جيمس بوند"، و"الأيدي الناعمة"، و"إمبراطورية ميم"، و"همام في أمستردام"، و"أمير الظلام"، و"الحفيد"، و"هوانم جاردن سيتي"، و"شمس الزناتي".





وفي الفقرة الثانية من الحفل تجاوب الجمهور مع النجمة نادية مصطفى التي تألقت وتغنت بباقة من أبرز أعمالها الرومانسية منها "الصلح خير"، و"جيت أهني"، و"مسافات"، و"كان مالي"، و"سلم عليا"، و"جاي فى إيه"، و"سلامات"، واختتمت برنامجها بـ"ادعوا لمصر".

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وفي الختام قدم النجم مجد القاسم لمحبيه مجموعه من القطع الفنية ذات الطابع الخاص التي حققت شعبية واسعة كان أبرزها "واحد بيحب مصر" التي عدد خلالها مزايا وصفات "ولاد البلد" مستعرضا مختلف مدنها ومحافظاتها، كما قدم "بأمر الهوى"، و"لحظة غرام"، و"لعبتك"، و"يا من هواه"، و"غمض عينيك" ومن مؤلفات الموسيقى العربية "بتسأل ليه عليا" و"دار يا دار".





الدورة الـ28 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يوماً متصلة حتى الأحد 1 سبتمبر/أيلول، ويحييها كوكبة من النجوم منهم: مي فاروق، ومحمد الحلو، ومحمد محسن، ومروة ناجي بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، وعلي الحجار، وهاني شاكر، وأحمد جمال، ومحمد عدوية، ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.