شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سيرين عبد النور تلتقي الرئيس اللبنانى ميشال عون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صور للنجمة اللبنانية سيرين عبد النورتجمعها مع الرئيس اللبنانى ميشال عون. وكان نشر الحساب الرسمي للرئيس ميشيل عون صورة خلال لقائه مع بعض الأطفال ومن ضمنهم "تاليا" ابنة سيرين عبد النور. وأعادت سيرين نشر الصور عبر حسابه بموقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق: "بتفرح لما رئيس جمهوريتك يسمع صوت اطفال وينزل تحتى يسلم عليهن.. تاليا وقفت قدام فخامتو صارت تطلع فيه مستحية ومتأثرة انو شافت الرئيس". Advertisements سيرين عبد النور

سيرين

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