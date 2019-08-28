شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته الـ24.. تعرف على أهم أعمال نبيل دسوقى الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة الفنان الراحل نبيل دسوقى، والذى يعد من أشهر الفنانين على الساحة الفنية، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات ، تميز بالأدوار الاجتماعية والجاسوسية فى عدد من أعماله الفنية، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر أعمال في الدراما المصرية.

مسلسل رأفت الهجان:

هو واحد من أهم أدواره في مسيرته الفنية التي لعبها بشخصية "الخواجة صروف" ، والمسلسل من بطولة محمود عبد العزيز، ويسرا، ويوسف شعبان، ومحمد وفيق، ومصطفى متولى، ومن تأليف صالح مرسي، وإخراج يحيى العلمي.

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مسلسل أرابيسك:

هو واحد من أهم مسلسلات فترة التسعينات، والتى جسد فيها شخصية عم "يوسف" والمسلسل من بطولة صلاح السعدني، وحسن حسني، وهدى سلطان، وهشام سليم، وكرم مطاوع، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبد الحميد.





مسلسل الزيني بركات:

لعب نبيل دوسوقي دور "السلطان سليم" والذي يقوم ببطولته أحمد بدير، وعبد الرحمن أبو زهرة، ونبيل الحلفاوي، وعبد الله محمود، وحنان ترك، وسوسن بدر، ومن تأليف جمال الغيطانى، وإخراج يحيى العلمى.

مسلسل "بوابة الحلوانى" جزء 3:

وهو كان آخر أعمال الفنان الراحل نبيل دسوقى ، والتى كانت من بطولة عزت العلايلي، وسمية الألفي، ومحمد وفيق، وإيمان الطوخي، وحسن حسني، ونجاح الموجى، ومن تأليف محفوظ عبد الرحمن ، وإخراج إبراهيم الصحن.



