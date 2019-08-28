شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الفيل الأزرق 2 يسجل 90 مليونا.. وصناع السينما: سيتخطى الـ100 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً تلو الآخر يحقق فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز إيرادات مرتفعة للغاية، حيث حصد أمس الأربعاء 606 ألفا و808 جنيهات، ليصل بذلك الرقم إلى 90 مليوناً منذ طرحه بدور العرض السينمائى، إذ يترقب صناع السينما والوسط الفنى حالياً وصول "الفيل الازرق 2" إلى 100 مليون جنيه، ليسجل أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وأنضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.