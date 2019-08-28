شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مورفى يكره قصة شعر تومى شيلبى فى Peaky Blinders.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت سلسلة Peaky Blinders مسئولة بشكل كبير عن حدوث طفرة فى عالم الملابس وقصات الشعر، حيث قام العديد من متابعى المسلسل بعمل قصة الشعر على مدار الفترات الماضية، بالإضافة للبدلات ذات الثلاث قطع أو قصة الشعر.

وعلى الرغم من شعبية هذا الأسلوب إلا أن كيليان مورفى يكره قصة الشعر فى المسلسل، وقال فى أحد اللقاءات إنه يشعر أن من يحب قصة الشعر مجانين بالتأكيد.

وأكد مورفى أنه عندما يقوم بحلق شعره تحضيرا لشخصية "تومى شيلبى" فإن المعجبين يتهافتون عليه فى الشوارع أو أى مكان يذهب إليه، أما عندما يكون شعره على حاله ولا يعرفه أحد فإنه يشعر براحة أكبر، حسبما نشر تقرير موقع "metro".

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Cillian Murphy

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس من مسلسل Peaky Blinders الذى بدأ عرضه يوم 25 أغسطس، الكثير من الأحداث والمفاجآت، بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة أخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.

مسلسل "بيكى بيلايندرز" من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.