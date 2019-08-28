شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المذيعة كريستيان بيسري .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كريستيان بيسري واحدة من أجمل مذيعات نشرات الأخبار فى الشرق الأوسط، تتميز بإطلالة جذابة حيث ولدت بلبنان، وقد درست كلية الإعلام والأدب الفرنسى فى الجامعة اللبنانية. بداية كريستيان فى مجال الإعلام: بداية كريستيان فى مجال الإعلام: بدأت مسيرتها فى القنوات الفضائية من خلال قناة إم تى فى اللبنانية، وبعد ذلك قناة العربية. Advertisements أثارت كريستيان الجدل مؤخرا بعدما قام شاب يمنى يدعى عمر محمد العمودى تغزل فى كريستيان بيسري التى تطل على قناة العربية الحدث. الحقيقة أن النص الأول صحيح منسوب إلى الشاب اليمنى، إلا أن الرد المنسوب لـ كريستيان بيسري ، والذى أثار الجدل أكثر فهو ملك الشاعر اليمنى سلمان القابلتى، الذى تقمص شخصية المذيعة ورد بنص لا يقل فى رقته وعذوبته عن النص المرسل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن المذيعة كريستيان بيسري .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.