أيمن بهجت قمر لـ"الحلفاوي": "أبويا معرفش يخليني زملكاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

رد الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر على تغريدة الفنان نبيل الحلفاوي، والذي أعرب فيها عن سعادته بنجاح بعض أبناء المشاهير بعد وفاة أباءهم.

وكتب "بهجت قمر" عبر حسابه بـ"تويتر": كان نفسي أبويا يشوف أي حاجة عملتها بس الحمد لله وصلت لكل ده بحسه وبسيرته الطيبة وباللي اتعلمته في بيته منه، ومن عظماء الفن في مصر، أ. نبيل الحلفاوي داس على الجرح، بس على فكره أبويا ماعرفش يخليني زملكاوي ".

وكان الفنان نبيل الحلفاوي غرد عبر حسابه قائلًا: "بعض المشاهير الناجحين .. كنت أعرف آباءهم ورأيت بعضهم عندما كانوا صبية أو في بداية المشوار، والآن أفرح بما حققوه من نجاح ومكانة".

وأضاف: "لكن الفرحة تمتزج أحيانا ببعض الأسى.. إن كان والد من أشاهده قد رحل قبل أن يسعد ويفخر بتألق وانطلاقة ابنه.. خاصة إن لم تكن متوقعة".

يذكر أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر أغنية "بحبه" للنجم عمرو دياب من ألبوم " أنا غير"