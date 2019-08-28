صور- وزير الثقافة السوري يمنح جورج وسوف جائزة الدولة التقديرية للفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تقديرًا لفنه وإبداعه منحت وزارة الثقافة السورية الفنان جورج وسوف جائزة الدولة التقديرية للفنون لعام 2019، وقام بتسليمه الجائزة وزير الثقافة محمد الأحمد بالاحتفالية التي أقيمت مساء أمس في دمشق.

جورج أعرب في كلمته بالحفل عن سعادته بالتكريم في وطنه سوريا، مؤكدًا أنه شرف كبير له وتقدير كبير لمشوار من العطاء.

ويحيي جورج وسوف حفل افتتاح فعاليات مهرجان قرطبة في لبنان، المقام مساء السبت المقبل 31 أغسطس.

جورج وسوف طرح مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام" عبر قناته على يوتيوب، أغنية "سكت الكلام"، من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي، توزيع طوني سابا، إخراج أحمد المنجد.