بعد 5 أسابيع بدور العرض.. "الفيل الأزرق 2" يقترب من 90 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: اقترب فيلم "الفيل الأزرق 2"، من تحقيق إيرادات قدرها 90 مليون جنيه، بعد 5 أسابيع بدور العرض السينمائي. وحقق الفيلم حتى الآن مبلغ 89 مليونًا 957 ألفًا 459 جنيهًا. الفيلم يتنافس ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المبارك، وهي "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "الكنز 2"، إنت حبيبي وبس"، بالإضافة لفيلمي "الممر"، و"كازابلانكا"، من أفلام عيد الفطر. "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، خالد الصاوي، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

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