أصالة توجه الشكر لفريق عمل ألبومها الجديد "في قربك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرحت الفنانة السورية أصالة نصري، ألبومها الجديد "في قربك"، عبر تطبيق "ديزر"، أول أمس.

وعلقت أصالة عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، على ألبومها الجديد قائلة: "كم استمتعت بهذا العمل، وكمّ كان التّعب شعور رائع، وكمّ أنا محظوظة بإهتمام الموهوبين، الّذين كان لهم فضل كبير بإظهار هذا العمل للعلن".

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وتابعت: "كنّا نغنّي ونرقص طيلة الوقت، كي ننقل لكم شعور الفرح الّذي نحتاجه جميعاً وبشدّة، كلّنا اتّفقنا دون كلام وبالفعل، أنّ يعطي كلّ منّا كلّ ماعنده، وأنا اليوم أودّ أنّ أشكر كلّ صديق وأخّ وعزيز وموهوب شاركني هذا العمل، وأقتسمُ معهم جميعاً، محبّتكم وقبولكم وتشجيعكم، لأنّهم جميعاً يستحقّون الشكر والإمتنان".

يذكر أن ألبوم "في قربك" يضم 10 أغاني أبرزها "نكتة بايخة"، "جابوا سيرته"، "جدا جدا"، "حالة كركبة"، "حيطة سد"، وغيرها.