تراند اليوم : بملابس مثيرة.. رئيس دولة عربية يترك مكتبه ليلتقط صورة مع فنانة شهيرة...



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرئيس دولة عربية مع فنانة شهيرة داخل قصر رئاسي ما أثار موجة تعليقات وجدل بشان تواضع الرئيس، فيما علق البعض على ملابس الفنانة التي أظهرت بطهنا وجزء من جسدها.

وانتشرت صورة للفنانة سيرين عبد النور، عبر موقع "إنستجرام"، تجمعها مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

وذكر موقع "جي بي سي نيوز" أن الصورة تم التقاطها في قصر بيت الدين، مشيرا إلى أن الفنانة سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمة إضافة إلى ابنتها تاليا، التقوا هناك الرئيس عون.

ونزل الرئيس عون من القصر لإلقاء التحية عليهم، وقد أشادت سيرين بإنسانيته وتواضعه، موضحة أن "صوت الأطفال المتواجدين في باحة القصر لفته"، وفقا لموقع "لبنان 24".

وكتبت الفنانة مع الصورة: "بتفرح لما رئيس جمهوريتك يسمع صوت اطفال وينزل تحتى يسلم عليهن.. تاليا وقفت قدام فخامتو صارت تطلع فيه مستحية ومتأثرة انو شافت الرئيس".

وحازت الصورة على إعجاب متابعي سيرين عبد النور عبر موقع "إنستجرام"، وأعادت الفنانة اللبنانية نشر صورة أخرى عبر حسابها بموقع "تويتر"، لابنتها تاليا وهي برفقة الرئيس اللبناني.







