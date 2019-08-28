تراند اليوم : مدير أعمال "هيفاء وهبي" يثير ضجة بهذه الصورة...

على الرغم من إعلانه استقالته من إدارة أعمالها، إلا أن محمد وزيري، مدير أعمال المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، لا يتوقف عن التغريد عنها.

وظهر وزيري في أحدث صوره بالقرب من سيارة "هيفا" الفيراري البيضاء، وعلق عليها قائلاً: "بصراحة مش عربيتي، دي بتاعت هيفا، بس ميمنعش لو خدت لفة بيها".

وبدا ذلك إشارة الى أن علاقتهما لم تنقطع ولا يزالان معًا من دون أن يتبين ما إذا عاد لإدارة أعمالها أم أن الأمر يقتصر على علاقة الصداقة التي تجمع بينهما.



وأثارت الصورة تفاعلاً واسعًا بين المعلقين.

وكان "وزيري" أعلن استقالته من إدارة أعمال المطربة اللبنانية في أعقاب تعرضه لهجوم عنيف من جانب جمهورها، بسبب انتقاده فرقة "مشروع ليلى".

وجاء الهجوم بعد أن أبدى رأيه في فرقة "مشروع ليلى"، المثيرة للجدل بسبب المثلية الجنسية، ما أدى إلى إلغاء أحدى حفلاتها الغنائية في العاصمة اللبنانية بيروت.

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وعلقت هيفاء على تغريدة وزيري، قائلة: "وزيري، أنا آسفة لو فيه تطاول صار من البعض بحقك بسببي، وآسفة لو حدا من الفانز، انجرح من رأي وزيري أو من رد فعله، بليز اللي بحبني يركز معي".

وغرّد وزيري في حسابه على موقع "تويتر": "هيفا حبيبتي انتي عارفة كويس إني دايما عايزلك أحسن حاجة وميهمنيش غير مصلحتك وطول الفترة اللي احنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص".

وأضاف: "وعارفة كمان إني عمري ما كنت مدير أعمال حد وبعمل كده معاكي عشان انتي أغلى حد عندي ومن غير أجر أو مقابل بس يكفيني أشوفك مبسوطة وعشان اللي شوفته منك ومعاكي وقلبك النضيف واللي بيننا يخليني أجيبلك الدنيا تحت رجليكي".

وتابع: "وعلى أد ما أنا بحبك أكيد بحب أشوفك ناجحة ومرضاش بسببي جمهورك يهاجمك وأنا مش هقدر أغير موقفي ولا أي رأي أنا مؤمن بيه وأنا كمان مش هقدر على اللي بيتقالي وتقييمي على حاجة مش شغلتي أساسًا".

وأردف قائلاً: "وأهلي اللي اتبهدلوا وكرامتي وإهاناتي اللي بشوفها، أنا بقولك رسميًا أنا مبقاش ليا أي علاقة بشغلك بس بقولك وبقولها لكل الناس إنك هتفضلي مسؤولة مني وهخاف عليكي".