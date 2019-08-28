صور.. وليد توفيق ينهي جولته في "ستار أون بورد" بحفل غنائي ضخم

يعيش الفنان وليد توفيق حالة نشاط فني، حيث انتهى منذ أيام من المشاركة ضمن جولة فنية للجزء الجديد من "ستار أون بورد" البحرية على متن واحدة من أكبر السفن العالمية بمشاركة العديد من نجوم الغناء والتمثيل منهم كاظم الساهر ونجوى كرم وناصيف زيتون ، ملحم زين وصباح الجزائري وغيرهم من النجوم.

تألق وليد توفيق كعادته وأحيا واحدة من أجمل حفلات "ستار أون بورد" ، من تنظيم يوسف حرب ، وغنى وليد مجموعة من أجمل أعماله الفنية ، وسط

تفاعل جماهيري كبير ، ضمن أجواء فنية أكثر من رائعة ، زارت خلالها الرحلة كل من برشلونة وموناكو وسردينيا ، وغيرها من الموانئ .

يذكر أن "ستار أون بورد" جولة فنية ، يجتمع فيها نجوم الطرب مع نجوم الفن ، على متن باخرة "ستار أون بورد" ، حيث تتميز هذه الرحلة البحرية والفنية والترفيهية الطابع ، أنها تحمل بعداً إنسانياً وخيرياً ، بحضور نجوم

الغناء ، يرافقهم نحو ١٠ آلاف مسافر على متن الرحلة البحرية التي تجوب العديد من الدول الأوروبية وأمريكا .

ويتنافس النجوم والركاب خلال الحلقات ، في العديد من الألعاب والتحديات ، في نفس الوقت الذي يحيي فيه نجوم الطرب العديد من الحفلات الفنية في العديد من الدول ، بالإضافة لحفلات فنية على متن الرحلة .

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من ناحية أخرى ، مازال وليد توفيق يحصد نجاح فيديو كليب وأغنية "بغار عليكي" من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق ، التي قدمها في وقت سابق ، تحت إدارة لايف ستايلز ستوديوز ، وحرص فهد الزاهد على تقديم الأفضل والمتميز في عالم الموسيقى .