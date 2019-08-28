المخرج خالد جلال الأفضل فى المسرح بمهرجان "الفضائيات العربية"

أعلن مهرجان 'الفضائيات العربية' فى دورته العاشرة، فوز المخرج خالد جلال، بلقب الأفضل لعام ٢٠١٩ فى الإخراج المسرحى، خلال التصويت الذى أعلن عنه المهرجان .

وكان الإعلامى أحمد علوة، رئيس المهرجان، قد أعلن بدء انطلاق فعاليات المهرجان في

دورته العاشرة لعام ٢٠١٩، والذى من المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز على الفائزين يوم ١٣ سبتمبر المقبل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.وتتضمن فعاليات المهرجان تكريم أبرز الفنانين والفنانات من ممثلين ومطربين، إلى جانب كوكبة من الإعلاميين والمنتجين والقائمين على العمل فى كل مجال له صلة بالإنتاج التلفزيوني والقنوات الفضائية، وذلك بناء على مشاركة الجمهور بالتصويت من خلال موقع المهرجان الرسمى .يذكر أن الدورة الأولى للمهرجان قد انطلقت عام ٢٠٠٨ وضمت أكثر من عشرين قناة فضائية عربية .