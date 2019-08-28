دولة في أمريكا الوسطى تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتفتح بها مكتبا دبلوماسيا

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:53 مساءً - كشفت حكومة هندوراس في بيان لها يوم أمس الثلاثاء عن الزيارة الرسمية لرئيسها ” خوان أورلاندو ايرنانديز ” إلى إسرائيل يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر المقبل لافتتاح مكتب دبلوماسي في القدس وسيكون المكتب ملحقا بالسفارة في إسرائيل .

وتأتي تلك الزيارة باعتراف من حكالقومة هندوراس بالقدس عاصمة لإسرائيل .

وعلق رئيس هندوراس على هذه الخطوة قائلا : ” إنه في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل” .. كما أوضح أن ” المكتب الدبلوماسي ” هو امتداد لسفارة بلاده القائمة في تل أبيب .

وكان هيرنانديز قد أشار في الشهور الأخيرة إلى أن حكومته تدرس نقل سفارة هندوراس إلى القدس بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل .

وكانت الولايات المتحدة قد نقلت في 14 مايو 2018 سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين الذين يعتبرون القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل في عام 1967 عاصمة لدولتهم المستقبلية .

وقررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني .

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