شاهدوا ابن خالد القيش يقلّد سيرين عبد النور.. والأخيرة ترد: ولك دخيل هل هضامة

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:53 مساءً - قلد فارس ابن الفنان خالد القيش الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والذي استطاع أن يحصل على اهتمام المتابعين، وإعجاب النجمة أيضا التي ردّت بالقول: “ولك دخيل هل حمرة الحمرا وهل هضامة”.

وقد نشر القيش على صفحته عبر انستغرام مقطع فيديو ظهر فيه ابنه الأكبر فارس وهو متنكر بزيّ فتاة، مرتديا الشعر المستعار مع أحمر الشفاه الذي لجأت إليه عبد النور بدورها في مسلسل “الهيبة”.

وعلق القيش على الفيديو قائلا: “فارس متأثر بـ سيرين عبد النور “. View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements View this post on Instagram فارس متأثر بسيرين عبد النور 😂😂😂😂 A post shared by Khaled Alkeesh (@khaled_alkeesh) on Aug 26, 2019 at 6:20am PDT A post shared by Khaled Alkeesh (@khaled_alkeesh) on Aug 26, 2019 at 6:20am PDT

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