زوجة باسم ياخور تغضبه.. شاهدوا ماذا فعلت؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:53 مساءً - نشرالممثل ​باسم ياخور​ صورة له معلقا عليها انه يحب دمشق فردت عليه زوجته رنا الحريري : “أستاذ باسم أنا كثير كثير معجبة بحضرتك وكثير بحبك وبحب شخصيتك وكثير حلوة الصورة وكثير حلوة السيارة، ممكن ترد على تعليقي بس لحتى اتأكد أنك متواضع”.

وقصدت رنا ان تقلد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يرسلون له هذه الرسائل فرد عليها باسم برمز وجه غاضب مع قلوب فهي بطبيعة الحال لم تغضبه في الحقيقة بل يتعاملان مع بعضهما ضمن هذا الموقف الكوميدي الذي يواجهانه كل يوم.