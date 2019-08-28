شاهدوا.. مصطفى فهمي يكشف عن عمره الحقيقي ويكشف فارق السن بينه وبين شقيقه!

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:53 مساءً - صرّح الممثل المصري ​مصطفى فهمي​ انه يتبع نظاما غذائيا كي يظهر بجسم رشيق، كاشفا عن عمره الحقيقي وهو 59 عاما.

واضاف فهمي خلال حلوله ضيفا في برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الممثلة المصرية إسعاد يونس انه سافر كثيرا في موسم الصيف الماضي ولم ينتبه لوزنه، الا انه لجأ بعدها الى طبيب وضع له نظام مثالي يناسب عمره، وتابع قائلا: “أنا لا أحب الأكل بكثرة، ولا أحب الطعام المليء بالدهون، ولكني أحب الساندويتشات”.

الجدير ذكره ان مصطفى فهمي يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي وفي رصيده عدد كبير من النجاحات.