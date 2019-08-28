نيمار يحقق حلمه في التمثيل.. راهب في "La Casa De Babel"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نجم كرة القدم نيمار، الثلاثاء، أنه "حقق" حلمه من خلال مشاركته في مسلسله المفضل "لا كاسا دي بابيل" الإسباني الذي يعرض على منصة "نتفليكس" بدور راهب برازيلي.

ويشارك أغلى لاعب في العالم بدور صغير في الموسم الثالث من هذا المسلسل الذي يروي أحداث الإعداد لأكبر عملية سرقة على الإطلاق.

وقال لاعب باريس سان جيرمان عبر حسابه بموقع "تويتر": "استطعت تحقيق حلمي بالمشاركة في المسلسل المفضل لديّ، والآن أستطيع مشاركتكم شخصية جواو شكرا (لا كاسا دي بابيل)".

وكانت "نتفليكس" تنتظر نتائج قضية الاغتصاب التي اتهم بها لعرض الحلقات التي يظهر فيها نيمار.

وقررت قاضية في ساو باولو غلق ملف قضية الاغتصاب بطلب من النيابة العامة في البرازيل لعدم وجود أدلة.