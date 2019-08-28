سميرة سعيد تتمرد على الألوان في إطلالة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحاول الفنانة المغربية سميرة سعيد تغيير شكلها بين الحين والآخر، حيث إنها لا تحب الثبات وتعشق التجديد.





في جلسة تصوير جديدة تمردت سميرة سعيد على الألوان، وقررت أن تعود إلى الأبيض والأسود، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "أنستقرام" مرتدية قبعة.

وفور نشر الصور تفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وحملت تعليقاتهم كلمات الإشادة بجمالها وفكرتها المختلفة.





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وكانت سميرة سعيد قد انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية بعنوان "إنسان آلي" كلمات شادي نور لحن بلال سرور ومن توزيع هاني معقوب، ومن المتوقع طرحها نهاية الأسبوع المقبل.

يذكر أن آخر ألبوم غنائي لسميرة سعيد حمل عنوان "عايزة أعيش" إنتاج عام 2015.







