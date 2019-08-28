بشرى تؤكد أن مهرجان الجونة سيشهد وجوه مختلفة ومؤثرة

أعلنت الفنانة بشرى مديرة العمليات بمهرجان الجونة السينمائي، إن القائمة النهائية لضيوف الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي لم تحسم بعد، ولذا لا يمكن الإعلان عنها حاليا لعدم الحصول علي الموافقات النهائية من النجوم، ولكن هذه الدورة ستشهد ظهور وجوه مختلفة ومؤثرة.

وأضافت بشرى خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، أن الفنان العالمي من أصل مصري رامي مالك غير مؤكد حضوره، لأنه مشغول بتصوير فيلم "جيمس بوند" في إنجلترا، مشيرة إلى أنه يتم دعوته منذ الدورة الأولى للمهرجان ولكن ظروف التصوير تمنعه من الحضور.

وأشارت بشرى إلى أن الفنان العالمي مينا مسعود حضوره مؤكد خلال الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وأوضحت بشرى أن هذا العام سيتم تكريم الفنان الكوميدي محمد هنيدي من مصر، ومن الوطن العربي المخرجة الفلسطينية مي مصري.

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