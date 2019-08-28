محمد رمضان يستعد لحفل جديد بعد قرار وقفه عن الغناء

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان محمد رمضان فيديو له من بروفات حفلته الأخيرة بالساحل الشمالي عبر صفحته الشخصية على انستجرام وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "من بروفات أقوى حفلة في الساحل إن شاء الله الحفلة القادمة من استاد القاهرة قريبا". قد يهمك أيضاً :

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