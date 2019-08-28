"سعد رمضان يطرح أحدث أغانيه "انت وأنا



نشر الفنان اللبناني سعد رمضان، صورة بوستر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "انت وأنا"، معلنًا عن طرحها اليوم الثلاثاء، 27 أغسطس، عبر يوتيوب، في تمام السادسة مساء بتوقيت لبنان.

يُذكر أن آخر أعمال سعد رمضان الفنية، كان كليب «شو محسودين»، الذي طرحته روتانا عبر يوتيوب في بداية يناير الجاري، وهو من كلمات: علي المولى، ألحان: جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد.

وكانت أغنية "شو محسودين" لـ سعد رمضان، قد حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب، واجتازت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، لتصبح الأغنية الأكثر نجاحًا في الألبوم الأخير، ليستقر عليها كـ فيديو كليب.

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واحتل سعد رمضان، المرتبة الأولى في لبنان بأغنية "شو محسودين"، والتي تصدرت كل الأغاني في لبنان عبر تطبيق "ديزر" للموسيقى.

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