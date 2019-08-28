مادونا تعلن عن حفلين جديدين في البرتغال

أعلنت مطربة البوب الأميركية مادونا، إضافة موعدين جديدين لحفلين موسيقيين في لشبونة بعد نفاد تذاكر ست حفلات غنائية في البرتغال. وقال منظمو الحفل، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، إن مادونا ستضيف حفلين آخرين يومي 12 و 14 يناير القادم. وتأتي هذه الحفلات الستة في لشبونة في مستهل جولة غنائية أوروبية بعنوان "مدام اكس" يليها إقامة 15 حفلا في لندن وتنتهي ب 12 حفلا في باريس. قد يهمك أيضا: Advertisements مادونا تتخفّى بالبرقع وتتغيّب عن ميت غالا 2019 مادونا تحيي الحفل الختامي لـ "يوروفيجين" في إسرائيل

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