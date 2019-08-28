شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة السينمائى يبدأ استقبال طلبات الاعتماد الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الصحفى لمهرجان الجونة السينمائى بدء قبول طلبات الاعتماد الصحفى الخاص بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى، وتُقبل طلبات الاعتماد الخاصة بالتغطية الصحفية والإعلامية، من الصحفيين والمصورين، ومراسلى الإذاعة والتلفزيون، ومحررى مواقع الإنترنت، ومراسلى وكالات الأنباء والصحافة العربية والأجنبية، ووكلاء شركات العلاقات العامة للأفلام التى ستعرض فى المهرجان.

وكان المهرجان قد استقبل خلال دورتيه السابقتين، 2800 تغطية صحفية، ما بين مقالات وأخبار، وصلت إلى أكثر من 3.3 مليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

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استضافت الدورة الثانية للمهرجان 720 سينمائيًا محترفًا، من صناع الأفلام، والموزعين، ومسئولى مبيعات الأفلام، و700 صحفى محلى، وإقليمى، ودولى معتمد.

ويهدف المكتب الصحفي للمهرجان، لتيسير عملية التقديم، وجعلها مريحة، وفعالة قدر الإمكان للصحافة المعتمدة، وممثلي الإعلام، الذين سيقومون بتغطية عروض وفعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي وتُقبل الطلبات، من خلال موقع المهرجان حتي 10 سبتمبر المقبل.

مهرجان الجونة هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي ويلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل.