شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع يضم رئيس اتحاد النقابات الفنية ونقيب الموسيقيين والممثلين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر عقد اجتماع مهم خلال يومين يضم المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية والفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية. وتبحث ورقة عمل الاجتماع مناقشة سبل تطوير العمل والتنسيق بين النقابات الفنية الثلاثة فى المرحلة المقبلة والاتفاق على تفعيل كل مواد القانون واللوائح المنظمة لكل نقابة بمنتهى الحسم والجدية وتحديد وترسيم المسئوليات بين النقابات الفنية الثلاث من ناحية، والهيئات والمؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية من ناحية أخرى.

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