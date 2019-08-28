عمرو دياب يحذّر... فمن يستغل اسمه؟

وجهت شركة الفنان عمرو دياب "ناي فور ميديا" تحذيراً خاصاً بالتعاقد مع الفنان على إحياء حفلات داخل مصر مؤكدة أنها الوحيدة صاحبة الحق في التوقيع على عقود حفلات الزفاف والمناسبات وأي توقيع من أي شخص آخر لن يلزم عمرو دياب ولن يتقيّد به؟

وجاء في البيان الذي كشف استغلال البعض لقربهم من الفنان للتوقيع عنه: تحذر شركة ناي فور ميديا الممثل الحصري داخل جمهورية مصر العربية للتعاقد على أعمال الفنان عمرو دياب، سواء حفلات زفاف أو حفلات جماهيرية أو أي أعمال تخصه، أي شخص يقوم بالادعاء بأنه له الحق في التوقيع على إي اتفاقيات لن يعتد بأية اتفاقات تخص الفنان إلا عن طريقة شركة ناي فور ميديا.

يذكر أن عمرو تعرض لمشكلة مشابهة عام 2017 مع منظم الحفلات وليد منصور، الذي اتهمه الفنان بالنصب والاحتيال وانتحال صفة وكيل أعماله، بعد أن ادعى أنه سيحضر دياب لإحياء حفل زفاف وتقاضى مقدم التعاقد دون أن يعلم الفنان شيئاًعن العقد.