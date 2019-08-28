مهاجمة والدة حلا الترك بعد خلعها الحجاب وهكذا ردّت

لا تزال الحملة التي تتعرض لها منى السابر والدة الفنانة حلا الترك بسبب خلعها الحجاب مستمرة، وقد ردّت منى على الحملة بقولها إنها حرّة في تصرفاتها، وإنّه لا يحق لأحد محاسبتها، وإن علاقتها بربها أمر خاص لا يجوز التدخّل به.

وفي دردشة عبر "سناب شات"، تحدّثت منى عن سبب تخلّيها عن الحجاب، وقالت إنها قبل أن تدخل عالم السوشال ميديا ويعرفها الناس لم تكن محجبة، ولكنها لطالما كانت محتشمة.

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وتابعت منى السابر التي كانت تجيب على المتابعين وهي تقود سيارتها:" أنا وضعت الحجاب بمزاجي ولم أسال أحد عن قراري، مع إحترامي لآراء الجميع . قبل أن أظهر أو ادخل حياتكم، لم أكن محجبة بل كنت محتشمة. الكل يسال لماذا خلعت الحجاب ، وأنا ارد أنا حرّة لا يمكن إجبار أحد على شيء"، ثم تابعت " على أي كوكب تعيشون؟ أنا اضع وأخلع حجابي بالعلن وليس بالخفاء. أهم شيء أن يكون الإنسان مستقيم بينه وبين رب العالمين".

وكانت منى السابر قد خلعت الحجاب بشكل نهائي، بعد أن كسب طليقها مجمد الترك دعوى حضانة أولادهما الثلاثة حلا ومحمد وعبد الله، ويبدو أن علاقتها بأولادها لم تنقطع، إذ انها تحرص على اللقاء بهم والتقاط الصور معهم، وقد قضت إجازة في بلدها الأردن مع ابنتها حلا قبل أيام.

9-11 منى السابر مع ابنها عبد الله