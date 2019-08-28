هل دنيا بطمة حامل في طفلها الثاني؟ هذه هي التفاصيل

ما هي حقيقة حمل دنيا بطمة الثاني؟

حالة من الجدل الكبير أثارها المنتج محمد التركي زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعد أن ظهر في أحد المقاطع المصورة له وهو يتحدث معها ويقول لها: يا أم تركي، واعتقد الكثيرون من محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها حامل للمرة الثانية.

وخلال إحدى الحفلات الفنية التي أحيتها خلال الساعات الماضية، التقت بإحدى الكاميرات التي كانت تقوم بتغطية الحفل، وتلقت تساؤلاً من الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية الحفل، حول حقيقة حملها للمرة الثانية.

وفاجأت الفنانة دنيا بطمة جمهورها ومحبيها من خلال الرد على هذا التساؤل، بنفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً، وأكدت أن من بين العادات والتقاليد في دول الخليج، أن ينادي الزوج زوجته باسمه، وعندما كنت حاملاً في ابنتي غزل، اتفقنا على أنه إذا كان المولود ذكراً، سنطلق عليه تركي، وإذا كانت أنثى سنطلق عليها غزل، وبالفعل رزقنا بابنتنا غزل، ومنذ هذا الوقت وزوجي محمد التركي يناديني بأم تركي.

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زوج دنيا بطمة، له من الأبناء ثلاثة من زوجته السابقة

الجدير بالذكر، أن محمد الترك له من زوجته منى السابر 3 أبناء، هم: الفنانة الشابة حلا الترك، ومحمد وعبدالله، والذين عادوا للعيش معه خلال الفترة الماضية بعد حكم المحكمة البحرينية بعودتهم للعيش مع والدهم، بعد أن رفع قضية لضم أبنائه لأنهم تجاوزوا السن القانوني، وعلاقاتهم الآن بدنيا بطمة، طيبة للغاية.

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