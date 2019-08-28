محمد رمضان يدفع أحد معجبيه من على المسرح بالقوة.. تعرفوا على السبب

بالصور والفيديو.. محمد رمضان يتفاعل مع جمهوره في حفل العلمين، بهذه الطريقة

أحيا الفنان محمد رمضان حفلاً غنائياً ضخماً بمدينة العلمين الجديدة، وقدم مجموعة كبيرة من أغانيه الشعبية، التي حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترات الماضية.

وقدم رمضان خلال الحفل، مجموعة من التابلوهات الفنية الراقصة، التي نالت إعجاب الكثيرين من الحضور، الذين وصل عددهم ما يقرب من 50 ألفاً، كما أكدت الجهات التي باعت تذاكر الحفل.

وبالرغم من حالة الفوضى التي شهدها الحفل، والخلافات التي نشبت بين جمهور رمضان، إلا أن الأمور مرت على خير، وكان محمد رمضان يقوم بالتواصل مع جمهوره في كل فاصل لتهدئة الأمور، وانتشر مقطع مصور لرمضان وهو يتعامل في أحد المواقف بطريقة، اعتبرها الكثيرون غير جيدة؛ حيث قام بدفع عدد كبير من محبيه من المسرح، بسبب الزحام الشديد الذي حدث، وكان من الممكن أن ينهار المسرح بكل ما عليه.

كما استضاف عدداً من محبيه على خشبة المسرح، وقاموا بالتقاط مجموعة من الصور التذكارية معه، وفي نهاية الحفل، حرص محمد رمضان على توجيه التحية لجمهوره ومحبيه الذين حضروا الحفل، وتمنى أن يكون قد قدم شيئاً مميزاً، وبعدها سجد على خشبة المسرح، وتناقل الكثيرون من محبيه هذه الصورة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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محمد رمضان يعرض له حالياً، الجزء الثاني من الكنز

يشار إلى أن محمد رمضان يعرض له حالياً، الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم: محمد سعد، وأحمد رزق، وأحمد حاتم، وهند صبري، وهاني عادل، وغيرهم الكثيرون من نجوم السينما المصرية، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج عمرو عرفة، ولم يحقق إيرادات كبيرة كما حقق الجزء الأول.



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