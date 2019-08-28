بالفيديو.. هكذا علق شريف مدكور على سجدة محمد رمضان بقميص شفاف

شريف مدكور: رمضان بيقدم شو استعراضي

شارك الفنان شريف مدكور جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقطع مصور، ظهر من خلاله ليعلق على الهجوم العنيف الذي يتعرض له الفنان محمد رمضان، بعد حفله الغنائي الكبير الذي أحياه خلال الأيام الماضية بمدينة العلمين الجديدة، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً بالرغم من بعض الانتقادات التي طالت تنظيم الحفل.

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وقال شريف مدكور في المقطع، إنه يرى أن دخول محمد رمضان محمولاً، ما هو إلا شو استعراضي مثل الذي ظهر به في الأغنية المصورة، وليس غروراً كما يقال أو ما شابه ذلك، وأن فكرة سجوده على خشبة المسرح بقميص شفاف، أكد شريف مدكور أن هذا من حق أي شخص، وأن سجدته كانت خلال وقت عمله مثله مثل لاعبي كرة القدم الذين يسجدون في أرضية الملعب بالشورت، ويطلق عليهم منتخب الساجدين وهم يرتدون زياً غير شرعيٍ.

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شريف مدكور: ياريت كل واحد يخليه في نفسه

وتمنى شريف مدكور أن يترك كل منا الآخر، وفي النهاية سنحاسب جميعاً، أكد أن الفن مجرد مشاعر وأحاسيس وذوق، من الممكن أن يعجب به شخص ويرفضه شخص آخر، وأشار إلى أنه خلال العقود الماضية، كان الكثيرون من نجوم الفن يظهرون في أعمالهم بملابس شفافة، وهذا أمر طبيعي.

يشار إلى أن شريف مدكور، مازال يتلقى العلاج الخاص بمرض السرطان، ويظهر لجمهوره من فترة لأخرى خلال جلسات الكيماوي التي يتلقاها.



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