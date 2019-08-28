مصطفى فهمي يفاجئ زوجته على الهواء وقبلة ساخنة منها له «فيديو»

فاجأ الفنان مصطفى فهمي، زوجته فاتن موسى، بإحضار تورتة، والاحتفال بعيد ميلادها في برنامج صاحبة السعادة، رفقة الإعلامية إسعاد يونس.

واحتفل مصطفى فهمي بعيد ميلاد زوجته فاتن موسى ببرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على فضائية «dmc»، وأهدت فاتن موسى زوجها بعض القبلات، معبرة عن سعادتها بالاحتفال بعيد ميلادها في البرنامج.

وقالت إسعاد يونس: إن مصطفى فهمي طلب من فريق الإعداد، عمل مفاجأة لزوجته فاتن موسى من خلال إحضار تورتة والاحتفال بعيد ميلادها داخل الاستوديو.

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