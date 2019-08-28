وصلة رقص لرانيا يوسف مع مصطفى فهمي تشعل السوشال ميديا

بالفيديو.. وصلة رقص لرانيا يوسف مع أنغام محمود العسيلي

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطعاً مصوراً لها أثناء قضاء إجازة الصيف بإحدى القرى السياحية داخل مصر، وظهرت من خلال المقطع وهي تقدم وصلة رقص على إحدى أغنيات المطرب محمود العسيلي، وظهر بجانب رانيا في المقطع كل من: الفنان مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

رانيا يوسف: أنا شخص عادي

وعلقت رانيا يوسف على المقطع الذي نشرته، وقالت: «أنا شخص عادي، ومن الطبيعي أن أقضي وقتاً مميزاً مع عائلتي»، وتفاعل الكثيرون من متابعي رانيا يوسف مع هذا المقطع، ورفضوا ظهورها بهذه الملابس الجريئة، وطالبوها بأن تحترم عادات وتقاليد الشعب المصري، الذي يرفض تماماً ممارسات رانيا يوسف، والتي كانت سبباً في وضعها بمواقف محرجة، مثلما حدث في أحد المهرجانات الفنية، وأزمة فستانها الشهير.

على ناحية أخرى، انتهت الفنانة رانيا يوسف من تصوير كافة مشاهد مسلسلها الجديد «مملكة إبليس»، الذي كان من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني الماضي، ولكنه تأجل بسبب عدم انتهاء التصوير، ومن المقرر أن يعرض العمل خلال الفترة القريبة المقبلة، والذي يقوم ببطولته: غادة عادل، ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتنتظر رانيا يوسف أيضاً طرح أفلامها المؤجلة، دماغ شيطان، مع باسم سمرة، وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى المؤجلة.

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