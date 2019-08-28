ابنة سامي العدل ممثلة شابة تعرفوا عليها

رشا سامي العدل تشارك في المهرجان القومي للمسرح

تعرضت الفنانة رشا سامي العدل ابنة الفنان الراحل سامي العدل والتي تقوم بالمشاركة في مسرحية سيرة الحب التي تعرض ضمن مهرجان المسرح القومي الذي تقام دورته الـ 12 خلال هذه الفترة، إلى موقف محرج للغاية خلال تحية الجمهور عقب عرض المسرحية.

اقرئي ايضا : 3 أزمات في حياة شيري عادل أبرزها شائعة ارتباطها بنجل عادل إمام



حيث قامت رشا بالوصول إلى خشبة المسرح لتحية الجمهور وبعدها تفاجأت بقطع في الحذاء الذي كانت ترتديه، وهذا جعلها تتراجع عن تحية الجمهور والخروج من المسرح بكل هدوء لتغيير هذا الحذاء واستكمال الجزء الثاني من المسرحية، واستطاعت بعد عودتها أن تجيد في تجسيد دورها بشكل جيد، ونالت تحية كبيرة من الجمهور عقب الانتهاء من المسرحية.

يشار إلى أن محطة سيرة الحب يقوم ببطولته إيهاب فهمي ومجدي صبحي ورحاب مطاوع ورشا سامي العدل وأحمد الدمرداش ونهلة خليل وناصر عبدالحفيظ وعماد عبدالمجيد وشريف عواد ومن تأليف أيمن الحكيم وإخراج دكتور عادل عبده.

Advertisements

سيرة الحب مسرحية تتناول حياة بليغ حمدي

اقرئي ايضا : طليقة احمد الفيشاوي ترتكب جريمة في حق ابنتها تعرضها للسجن

وتدور أحداثه حول حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدي وعلاقته بعدد كبير من رموز الفن خلال هذه الفترة من بينهم كوكب الشرق أم وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب والشاعر عبدالرحمن الأبنودي والفنانة وردة والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والفنان محمد رشدي والمطرب الشعبي أحمد عدوية والمنشد الديني سيد النقشبندي.