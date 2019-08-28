هاني شاكر تبرأ من ملابس محمد رمضان المثيرة للجدل في حفلاته

بعد الهجوم الذي شنته العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على حفل الفنان محمد رمضان الأخير، أكد هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن التصريح لهذا الحفل هو تصريح مؤقت تم بناء على طلب من نقابة المهن التمثيلية، وكلا النقابتين تخضعان لقانون واحد وهو ٣٥ لسنة ١٩٧٨ تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية، الذي يسمح لأي عضو في إحدى النقابات الفنية أن يمارس كل الأنشطة الفنية، وأن التصريح في هذه الحالة هو إجراء روتيني حفاظاً على حق النقابة، وزيادة في التأكيد على ممارسة «الموسيقية» لدورها، وقع الفنان محمد رمضان إقراراً بالالتزام بقواعد النظام العام والعادات والتقاليد المجتمعية؛ علماً بأن الرقابة على المصنفات، هي التي تمارس هذا الدور على المسرح وليست نقابة المهن الموسيقية.

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من ناحية أخرى، قال الدكتور علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية: نحن كيان نقابي وليس رقابياً، والمحتوى الفني هو من صميم اختصاص المصنفات الفنية وليس نحن كنقابة، لكننا في الوقت نفسه لدينا في اللائحة - كما في كل النقابات العاملة في مصر - ما يمكننا من محاسبة أو التحقيق مع من يسيء للمهنة أخلاقياً، وتجب محاسبته خاصة إذا ما تلقينا شكاوى أو ما يثبت ذلك، وفي حالة الفنان محمد رمضان، يتم سؤاله أو محاسبته من خلال نقابته وهي المهن التمثيلية.

