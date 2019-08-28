ريهام سعيد تثير الجدل من جديد على إنستجرام بعد قرار حظرها إعلامياً

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورة جديدة لسيدة تعاني من مرض السمنة المفرطة وتجلس على الأرض في أحد الشوارع.

وكتبت الإعلامية ريهام سعيد على الصورة، تعليقاً: «هما دول اللى بتكلم عنهم يا بلد».

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وأثارت الإعلامية ريهام سعيد الجدل من جديد بين متابعيها بعد نشر هذه الصورة، وانتقدها البعض، بينما دافع آخرون عن موقفها.

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وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد قالت: «إن الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر، ومنظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك».

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وتعرضت الإعلامية ريهام سعيد لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه التصريحات؛ مما أدى إلى إيقافها من قناة الحياة، ثم تحويلها للتحقيق في الأعلى للإعلام، وكذلك تحويلها للتحقيق قضائياً؛ حيث تخضع في 14 أكتوبر المقبل للمحاكمة أمام محكمة جنح الجيزة بسبب تصريحاتها عن السمنة، بعد تقديم دعوى ضدها تتهمها بالسخرية من مرضى السمنة.

