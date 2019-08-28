هل تزوجت منة شلبي سراً؟

انتشرت مؤخراً بعض الأخبار حول زواج الفنانة منة شلبي سراً من أحد الأشخاص الذين يعملون في مجال التجارة، والذي تعرف عليها في إحدى الحفلات الفنية ونشأت بينهما قصة حب حتى تزوجا سراً.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تخرج الشائعات حول زواج منة شلبي سراً، خاصة وأنها تبتعد بحياتها الشخصية عن أعين الإعلام، إلا أن مقربين منها أكدوا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
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وكشفت صديقة مقربة من منة أنها سوف تعلن عن خبر سار للجمهور خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد حالياً للاحتفال بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني.
وأضافت أن منة لا تريد الإفصاح عن أي تفاصيل تخص هذا الأمر إلا بعد إتمامه كاملاً، خاصة وأنها كانت بصدد الاحتفال بخطبتها من قبل لكن تراجعت عن الأمر قبلها بساعات.
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