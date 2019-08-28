طليقة احمد الفيشاوي ترتكب جريمة في حق ابنتها تعرضها للسجن

ارتكبت هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ووالدة ابنته «لينا»، جريمة تعرضها للسجن؛ حيث إنها هربت بابنتها إلى لندن منذ خمس سنوات، رغم قرار المحكمة بعدم أحقيتها في حضانتها.

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وقالت محامية الفيشاوي، إن هند ارتكبت جرماً أكبر وهو أنها تزوجت من شخص مصري، سافر معها إلى لندن وسمحت له بالإقامة معها هي وابنتها لينا التي أصبحت في عمر المراهقة، وهذا ما يخالف القانون؛ بل إنه من المفترض أن تعاقب على ذلك.

وأضافت أن لينا الفيشاوي من المفترض أن تقيم برفقة جدتها في مصر؛ حيث إنها هي الحاضنة الحالية لها، لكن والدتها قد خالفت القانون وهربت بها إلى لندن دون إخبار أحد.

