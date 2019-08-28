محمد رمضان يثير أزمة جديدة في الوسط الفني.. ماذا فعل هذه المرة؟!

حالة من الجدل الشديد أثارها الفنان محمد رمضان داخل شركة الإنتاج التي ستتولى إنتاج فيلمه الجديد شبح النيل، والذي تعاقد على تقديمه مع المؤلف محمد ناير والمخرج ياسر الياسري، ومن المقرر أن يطرح بدور العرض خلال العام المقبل، وذلك بسبب تسريب إحدى المعلومات للشركة أن محمد رمضان ينوي الاعتذار عن تقديم الفيلم بعد أن قاموا بالكثير من التحضيرات الخاصة به، وخلال الساعات المقبلة ستتواصل الشركة مع محمد رمضان لتعديل بعض الأشياء التي سترضيه بشكل أكبر من أجل الحفاظ على وجوده بطلاً للعمل. يشار إلى أن محمد رمضان يستعد خلال الأيام المقبلة لإحياء حفله الغنائي الجديد بالساحل الشمالي والذي أكد منظمه في تصريحات صحافيه من قبل أن المكان يستوعب ما يقرب من ٢٠٠ ألف فرد من جمهور محمد رمضان بالوطن العربي وأن الحفل سيخرج بشكل جديد ومميز للغاية، وأنهم سيستخدمون به أحدث التقنيات الفنية.

ويعرض لمحمد رمضان حالياً بدور العرض الجزء الثاني من فيلمه الكنز الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم محمد سعد وهند صبري وأحمد رزق وأحمد حاتم، ومن إخراج عمرو عرفة، وقد حقق جزؤه الأول نجاحاً كبيراً بدور العرض. وخاض رمضان الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل زلزال الذي قام بتأليفه عبدالرحيم كمال، وشارك في بطولته كل من ماجد المصري ومنى عبدالغني وهنادي مهنى ومحمود حجازي وأحمد صيام ومن إخراج إبراهيم فخر، وشهد هذا العمل عودة الفنانة حلا شيحة للوسط الفني مجدداً بعد غياب دام لسنوات طويلة بسبب الزواج وارتداء الحجاب ومن بعده النقاب.