3 أزمات في حياة شيري عادل أبرزها شائعة ارتباطها بنجل عادل إمام

أزمات واجهت شيري عادل في مشوارها الفني

منذ أن سطع نجمها بالوسط الفني ويثار حول الفنانة شيري عادل الكثير من الأزمات، وكان آخر هذه الأزمات طلاقها من الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود الذي دام طويلاً دون أن يعلنا وحرصهما على نفي أخبار طلاقهما منذ فترة طويلة، ولم يكن طلاقهما فقط من أهم أزماتها في مشوارها أيضاً كان زواجهما مفاجأة كبرى للكثيرين، وردد البعض أن زواجهما لم يكتمل وأنها في طريقها للاعتزال وارتداء الحجاب أو ما شابه ذلك، كما أن انفصال معز مسعود عن زوجته الأولى أثار حول شيري الكثير من الأزمات أيضاً.

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أيضاً ارتبط اسم شيري عادل باسم الفنان محمد إمام في فترة ما، وترددت الكثير من الشائعات حولهما بأن بينهما قصة حب كبيرة ويستعدان للارتباط بشكل رسمي، وذلك بعد أن شاركا في بطولة فيلم حسن ومرقص مع عادل إمام وعمر الشريف ولبلبة وهناء الشوربجي، ولم يخرج أي منهما للرد على هذا الشائعات، مما أفسح عنهما المجال في التزايد إلى أن توقفت هذه الشائعات تماماً.

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الأزمة الثالثة لشيري عادل كانت لأحد الملابس الذي ارتدته في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2016. حيث كانت ترتدي فستاناً أسود وقام البعض بعمل بعض التعديلات باستخدام برامج الفوتوشوب وأصبحت الصورة تظهر من خلالها ساق شيري عادل بشكل جريء، وتعرضت بسببه لهجوم شديد إلى أن أوضحت الحقيقة من خلال الصور الحقيقة لها، وتم حذف الصور وتفهم الكثيرون لطبيعة ما حدث.

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يشار إلى أن شيري عادل أعلنت خلال الأيام الماضية انفصالها عن زوجها معز مسعود.