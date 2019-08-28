نجم مصري مرشح لجائزة أفضل فنان في أفريقيا لعام 2019 .. من هو ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 11:52 صباحاً - دخل الفنان المصري ” تامر حسني ” في المنافسة للحصول على لقب أفضل فنان أفريقي لعام 2019 على مستوى القارة الإفريقية ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية ” أفريما ” .

وذلك بعد أن تم إدراج إسمه في ترشيحات القوائم الأولية لتصويت الجمهور في مسابقة ” الأفريكان ميوزيك أووردز ” او ” أفريما ” .

وينافس تامر حسني في تصنيفين الأول هو على أفضل فنان على مستوى أفريقيا .. والثاني على أفضل أغنية لهذا العام عن أغنيته ” ناسيني ليه ” والتي كانت واحدة من ضمن أغاني البومه الأخير ” عيش بشوقك ” .

وتعد ” أفريما ” من أهم الجوائز الموسيقية على مستوى أفريقيا .. وتقوم المسابقة على اختيار أفضل فنان وفنانة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فني موسيقي كل عام على مستوى أفريقيا .