يعقوب شاهين يُعلن عن هذا الأمر لجمهوره

متابعة بتجــــــــرد: يستعد النجم الفلسطيني الشاب يعقوب شاهين لطرح أغنيته الجديدة “دلل” قريبًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

وكان شاهين قد صوّر الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جاد شويري، على أن يترافق عرض العمل مع إطلاقها.

الجدير ذكره أن في رصيد محبوب العرب يعقوب شاهين أغنيتين “شو الفكرة” و”الرقم الثاني” اللتين حقق بهما نجاحًا لافتًا على مستوى الوطن العربي أجمع، وكانت آخر أعماله الفنية، أغنية “اللي نساك” للفنان عبدالله الرويشد التي أعاد تقديمها بتوزيع موسيقي جديد.