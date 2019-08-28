“نور” تعبّر عن شوقها لـ “مهنّد”.. والأخير: “هي الأقرب الى قلبي”

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الممثلة سونغول أودان في حوار صحافي عن حبها الكبير لشخصية “نور” التي جسّدتها قبل سنوات طويلة، مؤكّدةً أنها تشتاق للوقوف مجدّداً أمام كيفانش تاتليتوغ لتعيد معه رومانسية الشخصية التي تراها الأقرب إلى قلبها وشخصيّتها الواقعية.

وأضافت أنها ترى مسلسل نور هو السبب الأول في شهرتها عالمياً، وهو العمل الذي أخرجها من خشبة المسرح إلى عالم الدراما التلفزيونية.

وكان كيفانش صرّح في حواره الصحافي الأخير أنه يرى أودان النجمة المقرّبة له وسط جميلات تركيا ممن شاركنه بطولة أعماله الدرامية، ولكنه وجد مسلسله “العشق الممنوع” هو الأهم في مشواره الفني.