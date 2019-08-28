مايا دياب تطلّ على جمهورها من الكواليس.. شاهدوا الفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب عن فيديو حصري من الكواليس، تظهر فيه أثناء استعدادها للحفل الذي أحيته على متن باخرة النجوم – Stars On Board.
وكتبت مايا دياب في تعليقها على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع “إنستجرام”: “هيك كانت الأجواء نحنا وعم نتحضر لحفلاتنا بستارز أون بورد مع! عبالكن صير نزل هيك أنواع فيديو أكتر؟”.
تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنية “يابا يابا” باللهجة الصعيدية المصرية، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج كريستال يونس.
لمشاهدة فيديو كليب “يابا يابا”:
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