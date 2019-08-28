أصالة تلتقي جمهورها السعودي في سوق عكاظ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلتقي المطربة السورية أصالة جمهورها السعودي مساء الأربعاء، 28 أغسطس الجاري، على مسرح سوق عكاظ التاريخي بالمملكة العربية السعودية.

أصالة عبرت على حسابها الشخصي عبر موقع "أنستقرام" عن سعادتها بالغناء في المملكة العربية السعودية قائلة: "من جميل حظي سأكون معكم على الهواء في وطن الروح "السعودية" في الطائف سنلتقي مرة جديدة، لنجدد معا عهد المحبة والصحبة وسوف أغني على شاشة كل العرب "أم بي سي" الطائف مصيف العرب، سوق عكاظ التاريخي".







وكانت المطربة السورية قد طرحت عددا من أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "في قربك" وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنها "حالة كركبة" من كلمات إسلام مصطفى وألحان أميرة عامر وتوزيع أدهم دهيمة.

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من الأغنيات التي طرحتها مؤخرا أيضا "حيطة سد، سابوك، يوم يومين، جابو سيرته"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم تجاريا خلال أيام.

يذكر أن أصالة ظهرت كضيف شرف في فيلم "أولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني وبطولة أحمد عز وعمرو يوسف، والذي يعرض حاليا في السينما.