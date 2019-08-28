قصة حياة الرسام البريطاني "لويس وين" في فيلم جديد

داخل استوديوهات "إيلينج" الشهيرة بلندن، بدأ تصوير فيلم يرصد السيرة الذاتية للرسام البريطاني الشهير لويس وين، الذي يلعب شخصيته بنديكت كومبرباتش وكلير فوي.



الفيلم يخرجه ويل شارب الذي قام بكتابة السيناريو مع سيمون ستيفنسون أيضا، انضم له مؤخرا مجموعة كبيرة من الممثلين منهم ستايسي مارتن، شارون روني،إيمي لو وود، جوليان بارات، وعاصم شودري.



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كان لويس وين فنانًا إنجليزيًا غريب الأطوار ومعروفًا برسوماته عن القطط الكبيرة ذات العيون المجسمة، ويتابع الفيلم قصة هذا الرجل المستوحاة من حبه للعالم وحب حياته "إميلي" التي تلعب دورها كلير فوي.





ويعتقد أن وين عانى في سنواته الأخيرة، من مرض انفصام الشخصية، وهو ما يمكن رؤيته في بعض أعماله حسب بعض الأطباء النفسيين قبل أن يتوفى في عام 1939.



وحسب مجلة "هوليوود ريبورتر" تشارك في إنتاج الفيلم عدة جهات منها "ستديو أمازون"و"ستديو شانل" بفروعها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا، حيث تبيع الفيلم في جميع أنحاء العالم.