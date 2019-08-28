نوال الزغبي معجبة بمواهب “ذا تالنت”.. لكنها سجّلت ملاحظاتها

أطلقت شركة روتانا مؤخراً، البرنامج الأول لهواة الغناء على مواقع التواصل الاجتماعي The Talent، حيث يسمح لأصحاب المواهب والاصوات المميزة في العالم العربي، المشاركة عبر الإنترنت، من مختلف الدول العربية، لتحقيق حلمهم في الوصول إلى النجوميّة.

وكغيره من برامج الهواة، يتضمّن The Talent لجنة تحكيم من أهم وأشهر نجوم العالم العربي، من مجالات مختلفة كالغناء والتلحين والتمثيل وغيّرها، يستمعون الى أصوات المشتركين ويقيّمونها ليختاروا الأفضل والأجدر في اكمال المسيرة والوصول الى المراحل النهائية وحصد اللقب.

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وتترأس لجنة تحكيم البرنامج النجمة الذهبيّة نوال الزغبي، بالاضافة الى الممثّل اللبناني ومقدّم البرامج طوني ابو جودة ، الملحن المصري محمد رحيم ، الفنان المغربي عبد الفتاح القريني والإعلامي السعودي فيصل الزهراني.

وقد نشرت صفحة البرنامج على موقع انستغرام فيديو يظهر تفاعل النجمة نوال الزغبي عند سماعها اصوات المشتركين التي اختلفت عن بعضها وميّزت كل مشترك عن غيره، الامر الذي ابهر الزغبي فظهر ذلك من خلال تعابير وجهها التي كانت تشير الى الذهول الذي ينتابها عند سماع معظم الاصوات.

وهذا وعبّرت الزغبي عن سعادتها بجميع المواهب المشاركة، مشيدة بالاصوات المميزة التي يتمتع بها كل مشترك، لكنها في المقابل سجّلت بعض الملاحظات، اذ اشارت الى انه ورغم تمتّع جميع المشتركين بأصوات جميلة، الا ان بعضهم لم يحسن اختيار الأغاني التي تناسب صوته وتبرز جمال الخامة لديهم، الامر الذي يؤثّر على الأداء وبالتالي على قرار لجنة التحكيم.

الجدير بالذكر أن مرحلة المشاركة في هذا البرنامج انتهت، بحسب ما أعلنت صفحة The Talent عبر موقع انستغرام، لافتة الى انه وابتداء من يوم 1 ايلول المثبل سيكون بمقدور المتابعين التصويت لمشتركيهم المفضلين ولكل من يجدونه جديرا بأن يكون نجم البرنامج ويحصد اللقب.