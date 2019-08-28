Aug 28, 2019
لأول مرة، سارت ستورمي، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر ومغني الراب ترافيس سكوت، على السجادة الحمراء وذلك خلال العرض الأول للفيلم الوثائقي Look Mom I Can Fly أو “أستطيع الطيران يا أمي” الذي يتحدث فيه “سكوت” عن الجدل حوله والأبوة ونجاحه المهني وأعماله، حيث من المتوقع ان يبدأ عرضه اليوم على منصة نتفليكس العالمية.
ولاحقت عدسات الكاميرات كايلي وترافيس وهما يقبلان بعضهما على السجادة الحمراء، بالاضافة الى صور أخرى جميلة جمعتهما مع “ستورمي”.
نذكر ان كايلي ارتبطت بعلاقة مع ترافيس في عام 2017 وفي فبراير 2018 أعلنت”جينر” فجأة أنها و “سكوت” رزقا بطفلة. واعتذرت حينها لجمهورها عن إبقاء حملها سراً.
كانت هذه تفاصيل خبر كايلي وترافيس في لقطات رومانسية على السجادة الحمراء والمفاجأة ابنتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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