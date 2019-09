تايلور سويفت تحصد ثلاثة جوائز بحفل Mtv

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

""الخليج 365"" من بيروت: حصدت النجمة تايلور سويفت ثلاثة جوائز فقط في الدورة الـ 36 من حفل mtv الذي أقيم في قاعة Prudential Center بعدما نالت حصة الأسد في الترشيحات. وشكرت عبر حساباتها على مواقع التواصل كل من صوّت لصالحها من مروحة المحبين.

وكانت "سويفت" قد حصلت على 12 ترشيحاً لاثنتين من أغانيها التي طُرحت بطريقة الفيديو كليب، وهما أغنية DOWN YOU NEED TO CALM وأغنيةME!، لكنها حصدت 3 جوائز فقط هي Video for good وجائزة فيديو كليب العام، وأفضل مؤثرات بصرية.



وخلال تسليمها إحدى الجوائز تاه جون ترافولتا، فكاد يُسلِّم الجائزة لـ"جايد جولي" بحسب صحيفة The Sun البريطانية. الأمر الذي أضحك الجمهور وجعله يُصفق مطولاً بتصحيح الخطأ وتسليمها لـ"سويفت".

وقدّم الحفل هذا العام نجم الستاند أب كوميدي الشهير سيباستيان مانيسكالكو Sebastian Maniscalco البالغ من العمر 45 عامًا، والذي اشتهر بعدد من الأعمال الفنية أبرزها : ” The House ” و ” Cruise ” و ” Green Book ”.

وتوزعت الجوائز تفصيلياً كما يلي:

- أفضل رقصات : فيديو كليب أغنية Call You Mine للمغنية “بيبي ريكسا”

- أفضل أغنية HIP HOP:أغنية money للنجمة كاردي بي

- أفضل أغاني موسم الصيف: فيديو كليب أغنية Boy Friend للنجمة أريانا غراندي

- Video for good: فيديو كليب أغنية You Need To Calm Down للنجمة تايلور سويفت

- فيديو العام: فيديو كليب أغنية you need to calm down للنجمة تايلور سويفت

- أغنية العام: أغنية old town road للنجم Lil Nas X’s

- أفضل أغنية POP: أغنية sucker لـ Jonas Brothers

- أفضل تعاون غنائي: أغنية Senorita لـ Shawn Mendes & Camila Cabello

- فنان العام :النجمة “أريانا غراندي”

- أفضل أغنية R&B : أغنية WAVES للمغنية الشابة “نورماني”

- أفضل فيديو كليب: أغنية ROCK :أغنية High hopes

- أفضل فنان صاعد: النجمة “بيلي إيليش”.

هذا وقدمت "سويفت" عرضاً مميزاً خلال الحفل: